شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 20-1-2020.. وعيار 24 بـ188.31 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 20-1- 2020، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24" نحو 188.31 ريال سعودى بما يعادل 50.20 دولار أمريكى، و"عيار 22 " بـ172.62 ريال سعودى بما يعادل 46.01 $

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:سعر الذهب عيار 24

بنحو 188.31 ريال بما يعادل 50.20 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 172.62 ريال بما يعادل 46.01 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 78. 164 ريال بما يعادل 43.92 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 141.24 ريال بما يعادل 37.65 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 109.85 ريال بما يعادل 29.28 $

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سعر الذهب عيار 12

بنحو 94.16 ريال بما يعادل 25.10 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 5,857 ريال بما يعادل 1,561 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,318 ريال بما يعادل 351.38 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 188,315 ريال بما يعادل 50,196 $

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.