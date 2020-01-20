شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت: 120 مليون جنيه مساهمة بمشروع "نور حياة" لعلاج العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن مساهمة المجموعة بمبلغ 120 مليون جنيه بالمشروع الرئاسى قافلة نور حياة لعلاج العيون، وهو مشروع لإجراء عمليات جراحية لعلاج المياه البيضاء والزرقاء، بعدد من قرى ونجوع محافظات الصعيد، لحماية المصابين به من العمى، وبالفعل تم إجراء أكثر من 2 مليون عملية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأضاف طلعت مصطفى، :"المجموعة تساهم بمئات من الملايين لتمويل مشروعات المساهمة المجتمعية، التزاماً منها بضرورة مشاركة القطاع الخاص بالمشاركة المجتمعية، لتحقيق التكافل الاجتماعى، متابعاً: "شعور طيب أن يشعر المواطن المصرى بمساهمة القطاع الخاص الناجح، ورسالة قوية على التوازن الاجتماعى".

وجاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بحفل التوقيع على مذكرة تفاهم لرعاية عدد من لاعبى المنتخبات القومية لأولمبياد طوكيو 2020 .

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وقع المذكرة عن وزارة الشباب والرياضة اللواء محمد نور سالم المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، وعن مجموعة طلعت مصطفى المهندس شريف غنيم نائب الرئيس التنفيذى لقطاعى التسويق والمبيعات.

وقال "طلعت مصطفى"، إن المجموعة لديها أندية اجتماعية بمشروعاتها، تضم مدارس رياضية عالمية لتأهيل الشباب والنشء على مستوى عالى جداً، ومنها أكاديمية ليفربول لكرة القدم، وأكاديمية الكابتن محمود الخطيب، وكلها يتخرج منها لاعبون على أعلى مستوى.