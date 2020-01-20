شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 13836 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 1902 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 15875 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 5151 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 531 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 1382 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 518 نقطة.

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وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب، المصرية للدواجن، العامة لصناعة الورق-راكتا، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%.

وفى سياق متصل رد البنك المصرى لتنمية الصادرات، على ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية من أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى سيلغى المادة 6 من قانون إنشاء البنك، والخاصة بقصر تملك أسهم البنك على المصريين، وبالتالى سيسمح للأجانب بشراء سهم البنك، فأنه لم يتم التصديق على مشروع القانون من مجلس النواب، ولم توضح آليات تنفيذه حتى تاريخه.