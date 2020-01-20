شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجارى الدولى يوقع مذكرة تفاهم بـ100 مليون دولار مع مؤسسة مالية بريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، وعمرو الجناينى، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى، مذكرة تفاهم بقيمة 100 مليون دولار، مع مؤسسة CDC المالية البريطانية، وذلك فى العاصمة البريطانية، لندن.

وقال هشام عز العرب، رئيس البنك التجارى الدولى، لليوم السابع، على هامش قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية، إن مذكرة التفاهم لقرض رأسمال مساند، بقيمة 100 مليون دولار، لافتا إلى أن المذكرة تنتظر موافقة البنك المركزى المصرى.

Advertisements

جدير بالذكر أن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية هي أكبر حدث استثماري سنوي يقام للمرة الثامنة خارج إفريقيا، ويهدف إلي تعزيز الشراكة بين بريطانيا والدول الإفريقية في سبيل بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع، إلى جانب عقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل.

ومن المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدث خلال أكثر من 30 جلسة تركز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.