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شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يبتعد عن أعلى مستوى فى شهرين بفعل عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى شهرين ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بجانب حاجة أكبر عملة مشفرة فى العالم إلى حوافز إيجابية جديدة ،حتى تتمكن من البقاء أعلى مستويات 9,000$ ، ثم الصعود إلى الحاجز النفسي الأهم عند 10,000$.
فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 116$ بما يعادل نسبة 1.3% إلى 8,582$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,698$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 8,725$.
فقدت العملة الرائدة فى سوق التشفير"البتكوين" بالأمس نسبة 2.4% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تسارع عمليات البيع لحاجز الأرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أكثر من شهرين عند 9,188$.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار البتكوين ارتفاعا بنسبة 6.3% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل علامات على دخول العملة الافتراضية فى سوق صاعد على المدى القصير.
انخفض القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 236 مليار$ ، مع استمرار الهبوط التصحيحي فى أسعار البتكوين وبعض العملات الرئيسية الأخرى.
قفزت القيمة السوقية فى وقت سابق من تعاملات الأمس إلى إجمالي 250 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، لتفقد السوق حوالي 14 مليار$ خلال 24 ساعة.
على ما يبدو إن أكبر مشفرة فى العالم ، بحاجة إلى حوافز إيجابية جديدة ، حتى تتمكن من البقاء طويلا أعلى مستويات 9,000$ ، حيث لم تستمر التداولات أعلى تلك المستويات غير لحظات بسيطة ، سرعان ما بدأت بعدها عمليات التصحيح وجني الأرباح.
ويرى خبراء التشفير فى عمليات التصحيح الحالية ،خطوة صحية بالنسبة لأسواق التشفير ، حيث أخراج الأيدي الأضعف من السوق ، بالإضافة إلى اختبار مدى صلابة الاتجاه الصاعد الأخير.
يعتقد التاجر المخضرم المشهور "بيتر براندت " أن عملة البتكوين قد بلغت أدنى مستوياتها ،ومن غير المرجح أن تنخفض مرة أخرى إلى مستويات 6,000$ ، بفضل تراكم الأيدي القوية عند تلك المستويات.
ونصح براندت تجار التشفير بعدم السعي لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل فى العملة الرقمية البتكوين ،ولكن وضع أنفسهم فى إطار تحقيق مكاسب طويلة الأجل.
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