شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: فوجى اليابانية تشترى 3 شحنات من خام الشرق الأوسط تحميل مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر تجارية اليوم الاثنين، إن شركة التكرير اليابانية فوجي أويل اشترت ثلاث شحنات من خام الشرق الأوسط مرتفع الكبريت تحميل مارس.

وأوضحت المصادر أن الشركة اشترت شحنتين من خام زاكوم العلوي بسعر يقل حوالي 35 سنتا للبرميل عن سعر البيع الرسمي وشحنة من خام بانوكو العربي المتوسط بعلاوة عن سعر البيع الرسمي.

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وتُباع معظم شحنات خام الشرق الأوسط بخصم عن أسعار بيعها الرسمية هذا الشهر إذ من المتوقع أن يتراجع الطلب الآسيوى في الربع الثاني من العام بسبب إجراء أعمال صيانة في مصافي التكرير.

وتسعى فوجي أويل إلى شراء الخام الخفيف العالي الكبريت عبر عطاء آخر سيُغلق في وقت لاحق اليوم الاثنين.