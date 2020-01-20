شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.19% خاسرة 19.99 نقطة، لتصل إلى مستوى 10692.94 نقطة بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها الاتصالات

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 64.5 مليون سهم بقيمة 114.6 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 2145 صفقة، وارتفع 15 سهما، وانخفض 19 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.58%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.5%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.2%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.29%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.03%.

وأعلن بنك قطر الأول، عن إفصاح تكميلى إضافى بشأن توقيع إحدى الشركات التابعة وهى شركة كيو أف بى فود أند بفريدجيز المملوكة له بالكامل عقد بيع مشروط لبيع كامل حصصها في شركة الخدمات الغذائية والتي تبلغ 49% من إجمالى رأس المال، وهى أن رأس المال المدفوع للشركة محل العرض يبلغ 12 مليون ريال قطرى، وأن أعضاء مجلس إدارتها كل من مبارك القرون، وقيس الصالح، ومحمد السهلي، إلى جانب هلال جودة.

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وكان بنك قطر الأول، قد أعلن منتصف نوفمبر السابق، تلقي شركة كيو أف بي فود أند بفريدجيز المملوكة له بالكامل، عرضاً لبيع حصتها البالغة 49% في شركة الخدمات الغذائية، وكان مقدم عرض الشراء المشروط هو مبارك القرون –قطري الجنسية– المالك لـ51% للخدمات الاستهلاكية، برأسمال مدفوع 12 مليون ريال قطري.

وأوضح البنك أن المساهم يرغب في شراء 5.88 مليون سهم، بقيمة 26 مليون ريال قطر، ليتم استحواذه على كامل الشركة الغذائية.

وطبقاً للبيان، فمن المتوقع استكمال الصفقة بحلول مطلع يناي 2022، على أن يقوم بتمويل الاستحواذ من قبل مصادره الشخصية دون استخدام أي تمويل بنكي.

وسجل قطر الأول خسائر في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بقيمة 299.79 مليون ريال، مقابل 425.54 خسائر الفترة المناظرة من 2018، بتراجع سنوي 29.55 %.