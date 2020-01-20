شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يناير 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت المصرية للاتصالات العديد من طرق الدفع لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2020، وذلك عبر منافذ التحصيل التابعة لها والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

وبدأت الشركة فى تحصيل فاتورة التليفون الأرضى، فاتورة يناير 2020 عن آخر ثلاثة اشهر من العام الماضي، ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg .

وفاتورة التليفون الأرضى لشهر يناير 2020 يتم سدادها بدءا من 15/1 ولمدة شهر حتى 14 /2 ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14/3 ثم من يوم 15/3 يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط آرسال و استقبال.

ويرتبط الاشتراك بخدمات ADSL بتعاقد العميل بخط تليفون أرضى، وعادة ما يتسبب قطع الحرارة عن الهاتف الثابت بقطع خدمة الإنترنت الأرضى، ومع انتهاء فترة السماح التى تتيحها الشركة للعملاء لسداد فاتورة الخدمة الارضية، يتجه العديد من المستخدمين لسداد الفاتورة بكثافة، لتجنب قطع الخدمة لحين السداد.

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وإلى جانب الشركة المصرية للاتصالات فإن شركة اتصالات مصر تقدم أيضا خدمات السوق الأرضى كمشغل ثانى فى السوق المصرى وخدمت خدماتها فى هذا المجال منذ عدة أشهر، ويتم سداد فواتير التليفون الأرضى لشركة اتصالات مصر بشكل شهرى.

ووفقا لأخر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات فى يناير 2020 عن مؤشرات الوزارة فقد وصل عدد مشتركى الهاتف الثابت الى نحو 8.72 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2019 و بالمقارنة بنحو 8.42 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر 2019 و 7.51 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2018.

ووفقا للتقرير يستحوذ مشتركوا الهاتف الثابت وفقًا لنوع الاشتراك، عدد المشتركين حكومى 3%، عدد المشتركين تجارى 11% عدد المشتركين منازل 86%.

ووصل إجمالى سعة السنترالات الى 24.22 مليون خط بنهاية اكتوبر 2019 مقارنة بنحو 24.06 مليون خط بنهاية سبتمبر 2019 و نحو 18.96 مليون خط بنهاية أكتوبر 2018.