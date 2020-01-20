شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيل لحليج الأقطان : ننتظر قرار تسوية لجنة فض المنازعات لحل أزمة الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد عبد العليم الصيفى ، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان ، أن مجلس الإدارة ما يزال ينتظر تقرير لجنة تسوية المنازعات للتوصل إلى حل لأزمة الشركة التى ما تزال قائمة .

أضاف الصيفىلـ " الخليج 365" إنه سبق لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ،الإعلان بأنه سيتم إحالة مشكلة الشركة إلى مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضى ، لافتا انه منذ إحالة أوراق الشركة إلى اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار ونحن ننتظر أن يتم إخطارنا للجنة لمناقشتنا فى رؤيتها للتقييم .

أشار الصيفى أن مجلس إدارة الشركة حتى الآن لا يعلم شيئا عن التقييم ،الذى سيتم اعتماده حول الشركة ، موضحا أنه كان ينتظر أن يتم مناقشة مجلس الإدارة فى التقييم قبل صدوره ،حتى لا تعود الشركة للمربع صفر مجددا ،ولا سيما أن الجمعية العمومية للشركة تتصور ألا يزيد مبلغ التسوية عن 250 مليون جنيه ،حتى تتمكن من دفعه خاصة ان المساهمين هم أكثر من تضرروا من هذا الأمر ومن تجميد أسهم الشركة حتى الآن .

ويبلغ رأس مال الشركة وقت تداولها فى البورصة 264.962.500 مليون جنيه، موزعاً على 52.992.500 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.

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وبحسب آخر تقييم لأصول النيل للأقطان، فإن قيمة السهم ارتفعت لقيمة أعلى بعد التحول من صناعى إلى سكنى، كما أن المحليات بالمحافظات ستحصل على نسبة من القيمة العقارية لأسهم الشركة، وفق القانون لتغيير النشاط ووفق التسوية التى سيتم الاتفاق عليها.

وتمتلك الشركة أراض فى عدد من مراكز المنيا، وأرض محلج إيتاى البارود، وأرض محلج المحلة الكبرى، وأرض محلج زفتى، وأرض محلج كفر الزيات، وأرض محلج كفر الشيخ، وأرض محلج كفر الغنامية، وأرض مصنع طماجيت، وأرض الشرقية بلبيس، وتمارس نشاط الحليج بشكل محدود حاليا.