شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تمدد رسوم مكافحة الإغراق على بولى سيليكون الخلايا الشمسية من أمريكا وكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصين تمديد إجراءات مكافحة الإغراق على "بولى سيليكون ألواح الطاقة الشمسية" المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة 5 سنوات. وذكرت وزارة التجارة الصينية - فى بيان اليوم - أن القرار الأخير جاء بعد تحقيق بدأ فى يناير عام 2019 وكشف أن الصناعة المحلية فى البلاد ستتعرض للأضرار فى حالة رفع رسوم مكافحة الإغراق، مشيرة إلى أن الصين بدأت فرض رسوم مكافحة الإغراق على هذه الواردات من يناير عام 2014. وتعتبر بولى سيليكون ألواح الطاقة الشمسية مادة رئيسية فى صنع الخلايا الشمسية.

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