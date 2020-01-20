شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها العقار والبنوك.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% خاسرا 8.140 نقطة ليصل إلى مستوى 6384.98 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.15% خاسراً 11.040 نقطة ليصل إلى مستوى 7129.63 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% خاسراً 1.890 نقطة ليصل إلى مستوى 4907.02 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 80.8 مليون سهم بقيمة 24.4 مليون دينار كويتى عبر 3509 صفقة.
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.26%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.67%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، ثم قطاعى التأمين والنفط والغاز بنسبة 0.12%.
وجاء سهم "شركة الأنظمة الآلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه الشركة الوطنية للرماية بنسبة 5.56%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 5.16%، فيما تصدر سهم "شركة السينما الكويتية الوطنية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.73% ثم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.86%، ثم شركة المركز المالى الكويتى بنسبة 2.83%.
وفى سياق متصل نجح سهم شركة بورصة الكويت فى تحقيق مكاسب سوقية بنسبة 54.9% خلال ثلاث جلسات فقط منذ تداوله رسمياً بسوق خارج المنصة المعروف بـ"أو تي سي"، وذلك منذ جلسة الأربعاء الماضى وحتى أمس الأحد.
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