شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصدر قرارين إزالة لمخالفات بناء بمدينة الشيخ زايد‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارى إزالة لمخالفات البناء الواقعة على الأراضى المنضمة لكردون مدينة الشيخ زايد، بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017.‬

‫وأوضح المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن مخالفات البناء تمثلت فيما يلى: إقامة 85 مبنى بدون ترخيص داخل تجمعين سكنيين خاصين، على قطع أراضٍ سكنية وخدمية، وكذا إقامة 80 مبنى بدون ترخيص داخل قطعة أرض ضمن القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017.‬

‫وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إلى أن قرارى وزير الإسكان نصا على تولى جهاز المدينة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ تلك الإزالات. ‬

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وكان للدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، قد أكد أن منطقة غرب القاهرة، وخاصة مدينة الشيخ زايد تحصل على نصيب الأسد من طلبات المستثمرين المحليين والاجانب للحصول على قطع أراضى بها، سواء سكنى أو تجارى أو إدارى، او نشاط مختلط.

وأضاف الدكتور وليد عباس لـ"الخليج 365" أن النشاط التجارى يأتى فى مقدمة الطلبات المقدمة للهيئة، ثم يأتى بعده النشاط التجارى الإدارى، فيما يحتل النشاط العمرانى المتكامل المرتبة الثالثة، وتأتى فى ذيل القائمة الأنشطة الأخرى.

وأوضح أن الكبار يتنافسون للحصول على قطع الأراضى بها، وهو ما ساهم فى ارتفاع أسعار المتر بمنطقة غرب القاهرة، والتى تخطت الـ30 %، لافتا إلى أن مدينة الشيخ زايد، استطاعت فى الفترة الأخيرة أن تحسم نتيجة الصراع بينها وبين منطقة غرب القاهرة لصالحها وتتفوق على نظيراتها فى شرق القاهرة، وهو ما جعل المستثمرين يتنافسون للحصول على قطعة أرض بها، فيما لا تشهد مدينة القاهرة الجديدة نفس مستوى الإقبال.