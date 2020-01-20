شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية يلتقى ممثلى هيئة التعاون الدولي اليابانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً مع ممثلى هيئة التعاون الدولي اليابانى "JICA"، لدراسة أوجه التعاون المشترك مع وزارة الإسكان.

وأوضح نائب وزير الإسكان، أن هذا الاجتماع، يأتى فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الإسكان، وشركاء التنمية، والجهات الدولية المختلفة، من أجل رفع كفاءة قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى من النواحي الفنية والمؤسسية، وتوسيع وتحسين نطاق تلك الخدمات على مستوى الدولة.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، تم مناقشة مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وتنفيذ مرحلة جديدة بطاقة 500 ألف م3/يوم، حيث إنه جارٍ حالياً الانتهاء من مرحلة دراسة الجدوى.

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وكان الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، لشئون البنية الأساسية، قد تفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بمحافظة البحر الأحمر، وذلك برفقة المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.

كما تفقد نائب وزير الإسكان، لشئون البنية الأساسية، ومرافقوه، محطة المعالجة بطاقة 90 ألف م3/يوم، والتى تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منها بطاقة 30 ألف م3/يوم، وذلك من خلال بروتوكول بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وهيئة الإنتاج الحربى، كما تفقدوا عدداً من روافع الصرف الصحى الرئيسية والفرعية، والتى تخدم مدينة الغردقة، حيث تم توجيه الشركات المنفذة واستشارى المشروع، بتكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء فى الأوقات المحددة.

وخلال زيارته لمحافظة البحر الأحمر، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً مع اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بحضور الجهات المعنية، لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، والتنسيق بين الوزارة والمحافظة لمتابعة البرامج الزمنية للتنفيذ.