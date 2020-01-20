شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.11% رابحا 1.73 نقطة ليصل إلى مستوى 1643.41 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 987 ألف سهم بقيمة 393.7 ألف دينار.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.80% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.30% مدفوعا بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.65%.

وفى سياق متصل وفى سياق آخر أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 85 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة)، فى سوق دبى المالى وبورصة البحرين، لترتفع أسهم الخزينة من 73.58 مليون سهم إلى 73.665 مليون سهم تمثل 3.324% من الأسهم الصادرة، بتاريخ 19 يناير الجارى.