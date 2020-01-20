شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13933 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1910 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 15972 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 5177 نقطة.

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فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 533 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1387 نقطة.

وفى سياق متصل رد البنك المصرى لتنمية الصادرات، على ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية من أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى سيلغى المادة 6 من قانون إنشاء البنك، والخاصة بقصر تملك أسهم البنك على المصريين، وبالتالى سيسمح للأجانب بشراء سهم البنك، فأنه لم يتم التصديق على مشروع القانون من مجلس النواب، ولم توضح آليات تنفيذه حتى تاريخه.