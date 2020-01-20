شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر مركز للاستثمار بأفريقيا".. مؤتمر صحفى غدا بلندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد غدا الثلاثاء على هامش مؤتمر الاستثمار في أفريقيا الذي تنظمة المملكة المتحدة في لندن مؤتمر بعنوان "مصر مركز للتجارة والاستثمار في أفريقيا" بحضور عدد كبير من المتحدثين الاقتصاديين المصريين والأجانب.

ويبدأ المؤتمر بكلمات الترحيب والتي يلقيها كل من إيان جراي، رئيس مجلس إدارة EBCC، خالد نصير، رئيس مجلس إدارة BEBA، السير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر.

ويشهد المؤتمر 3 جلسات رئيسية، الأولى بعنوان "مصر: مركز إقليمي للعمليات الدولة"، وتناقش هذه الجلسة حوافز الاستثمار في مصر، والموقع الجغرافي، واتفاقيات التجارة الحرة واسعة النطاق (FTA) وقوى الصناعة توفر للشركات الدولية منصة فريدة لأنشطتها التجارية في أفريقيا. توفر اتفاقية التجارة الحرة في مصر الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، ومن ضمن المتحدثبن بها كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف المصرية، شريف الخولي، شريك - رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكتيز، محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية (CFEI) .

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وتناقش الجلسة الثانية وهي بعنوان "فرص الاستثمار في مصر" الابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر والصحة يخلق فرصًا استثمارية كبيرة في مصر؛ تدعم بنيتها التحتية تصدير خبرات الصناعة إلى دول أخرى في إفريقيا، ومن ضمن المتحدثين بها كل من نبيل بصري، رئيس قطاع جلاكسو سميثكلاين، ألكساندر فرومنت كوريل ، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، أحمد مكي الرئيس التنفيذي لشركة فايبر مصر لحلول تكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة شركة بنيا القابضة.

أما الجلسة الثالثة فبعنوان "تصنيع المراكز في المناطق الصناعية في مصر" وتناقش الهدف الرئيسي لاستراتيجية مصر الصناعية وهو تحقيق تطور واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد من خلال إنشاء مناطق صناعية تخدم صناعات السيارات، ومن المتحدثين بها كل من ، المهندس يحيى زكي، رئيس مجلس إدارة منطقة قناة السويس الاقتصادية، محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج، كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة سامكريت، خالد حمزة، مدير مشارك، نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.