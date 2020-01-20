شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يرتفع لأعلى مستوى فى 15 شهرا وقطاع البناء ينتعش بفضل عروض استحواذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى فى 15 شهرا اليوم الاثنين بفضل بيانات قوية للإسكان فى الولايات المتحدة وتفاؤل المستثمرين بعد توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضى، مع دعم عروض استحواذ لبعض الشركات قطاعى الإنشاء والآلات.

وصعد المؤشر نيكى القياسى اليابانى 0.18 % إلى 24083.51 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أكتوبر2018، وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 1744.16 نقطة.

وجاءت المكاسب فى ظل إغلاق قياسى لوول ستريت يوم الجمعة بعد بيانات أظهرت ارتفاع معدل بناء المنازل فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى 13 عاما فى ديسمبر.

كما تلقت السوق الدعم من توقيع اتفاق تجارى مرحلى الأسبوع الماضى بين أكبر اقتصادين فى العالم.

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لكن فى ضوء ارتفاع السوق نحو 20% منذ أوائل أغسطس، حتى فى الوقت الذى سجلت فيه توقعات أرباح الشركات اليابانية بالكاد تحسنا، ينتاب الحذر الكثير من المستثمرين.

وقفز سهم مايدا لإنشاء الطرق 19.1% بعد أن دشنت شركتها الأم وشركة مايدا كورب للإنشاء المتوسطة الحجم عرض استحواذ على شركة الطرق التى تقاوم تحرك شركتها الأم.

كما ارتفع سهم مايدا كورب 6% بينما عززت تكهنات بمزيد من الاندماجات فى قطاع الإنشاء المزدحم شركات أخرى فى القطاع.

وزاد مؤشر شركات البناء فى بورصة طوكيو 1.3% ليتصدر القطاعات الأفضل أداء، وارتفع سهم نيبو التى تمارس أعمال الرصف 8.5%.

وفى ظل صراع آخر بشأن السيطرة على الشركات، صعد سهم توشيبا للآلات 18.9% إذ يخطط صندوق مدعوم من المستثمر النشط المخضرم يوشياكى موراكامى لتقديم عرض استحواذ على الشركة التابعة السابقة لشركة الصناعة العملاقة توشيبا.