شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة القاهرة للأدوية:إنتاج مستحضرات جديدة لتلبية احتياجات السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة عفاف المعتز بالله مبارك ، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية ، أن الشركة بصدد إنتاج العديد من المستحضرات الجديدة والهامة لسوق الدواء المصري ، فى إطار الحرص على توفير الدواء للمواطن المصرى بسعر مناسب .

أضافت عفاف لـ " الخليج 365 " أن الشركة حققت مبيعات خلال الفترة من يوليو – نوفمبر 2019 ، بلغت نحو 441,533 مليون جنيه ،مقابل نحو 434,826 مليون جنيه في الفترة من شهر يوليو – نوفمبر 2018 .

وأشارت رئيس شركة القاهرة للأدوية ، الى أن ايرادات النشاط بلغت خلال الفترة من شهر يوليو – نوفمبر 2019 ، نحو443,744 ، مقابل نحو 438,101 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من شهر يوليو –نوفمبر 2018 ، لافتة أنه بلغت مبيعات التصدير نحو 28,029 مليون جنيه خلال الفترة من شهر يوليو – نوفمبر 2019 ،مقابل ( 24,926) مليون جنيه خلال الفترة من شهر يوليو – نوفمبر 2018 ، موضحة إننا نركز بشكل كبير على زيادة الصادرات وفق توجيهات الدكتور أحمد حجازى رئيس القابضة للأدوية .

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أوضحت عفاف المعتز بالله ، بلغ صافي الربح فى الفترة من شهر يوليو – نوفمبر نحو 2019 47,5 مليون جنيه ، مقابل نحو 45,7 مليون جنيه خلال الفترة من شهر يوليو – نوفمبر 2018 .

يذكر تعد شركة القاهرة للأدوية من أكبر الشركات فى مصر وتصدر أكثر من 15 مستحضر دوائى للاردن والعراق والسودان اليمن والصومال، مثل "ادويه كحة، ادويه كلى وادويه تخدير وأدوية مسالك بولية "،وتأسست شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عام 1962 بإدماج ثلاثة معامل للأدوية هى معامل ألفا ، دوش ، سيفارم . ثم ضم إليها معامل بيدا وزاولت نشاطها فى مصنع صغير ، ومنذ عام 1962 بدأ التفكير الجاد فى إقامة مصنع كبير يشمل أقساما متعددة بإمكانيات ضخمة ليستطيع تحقيق جزء كبير من حجم الإنتاج الدوائى بالسوق المحلية والعربية.