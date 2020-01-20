شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة رجال الأعمال" تناقش تأثير خفض أسعار الكهرباء والمحروقات للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا عاجلًا اليوم الاثنين لمناقشة خفض أسعار المحروقات على المصانع المصرية.

وقال المهندس أسامة جنيدي ، رئيس اللجنة، أن الاجتماع يناقش الدراسات التي تجريها الحكومة حاليا لتخفيض أسعار الكهرباء والطاقة على المصانع، والأثر المتوقع لذلك علي القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وفي سياق متصل أكد رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر الآن أصبحت تمتلك أكبر وأحدث محطات توليد الكهرباء فى العالم سواء التقليدية أو الشمسية وفي الطريق الصحيح لتصبح مركز اقليمي للطاقة، متوقعاً نمواً ملحوظ لمشاريع القطاع الخاص فى إنتاج الطاقات.

وقال جنيدى : “تحولنا من مرحلة العجز إلى مرحلة وجود احتياطى طبقا للمعايير العالمية بفضل ما حققه القطاع فى ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالاستثمار فى إنتاج الطاقة الكهربائية وشبكة نقل وتوزيع الكهرباء”.

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ولفت أسامة جنيدي، إلى أن الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة ،من أفضل الوزارات أداءً، وحقق نجاحات غير مسبوقة على مختلف الأصعدة ومنها ادخال تكنولوجيا جديدة لمصر، كما أن نجاح مشروع بنبان واختياره كأفضل مشروع فى العالم، وزيادة احتياطى إنتاج مصر من الكهرباء طبقاً لأعلى المعايير العالمية من الإنجازات غير المسبوقة لوزارة الكهرباء المصرية.

كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أنه لا توجد قيمة ثابتة لرسوم النظافة التى كان يجرى إضافتها لفاتورة الكهرباء الشهرية، مؤكدًا أنه لا يمكن تحديد القيمة المالية التى سيتم إلغاؤها من فاتورة الكهرباء لكل مشترك بدءًا من فاتورة يوليو المقبل، بعد موافقة مجلس الوزراء على إلغاء تحصيل هذه الرسوم من خلال قطاع الكهرباء.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قيمة رسوم النظافة التى يتم إضافتها على فاتورة الكهرباء الشهرية تختلف من مواطن لآخر ولا توجد قيمة ثابتة، لافتًا إلى أنه يتم تحديد الرسوم وفقًا لما يحددها المحافظ حسب الحى التابع له المشترك ووفقًا لقواعد خاصة بوزارة التنمية المحلية.