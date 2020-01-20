شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب العالمى عالقة فى نطاق ضيق وسط انخفاض حجم التداولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحرك الذهب العالمى فى نطاق ضيق قدره ثلاثة دولارات اليوم الاثنين، فى الوقت الذى تشجع فيه بيانات اقتصادية أمريكية الاستثمار فى الأصول المرتفعة المخاطر بينما يتلقى المعدن الأصفر الدعم من تحوط محدود من المخاطرة.

وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1558.46 دولار للأوقية، بعد أن تراجع 0.4 % تقريبا فى الأسبوع الماضي، وهبط الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1558.40 دولار.

وقال دانيال هاينس المحلل لدى إيه.إن.زد "يركز المستثمرون بشكل واضح على الآليات فى الأجل الأطول، وهو ما يجب أن يكون فى صالح الذهب مع انخفاض أسعار الفائدة، وتيسير بنوك مركزية للسياسة للمساهمة فى دعم النمو وما يلى ذلك من ضعف للدولار".

وأضاف أن الذهب يتلقى الدعم أيضا مع توقعات بأن يُبقى مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير فى أول اجتماع له بشأن السياسات فى هذا العام والذى ينعقد فى وقت لاحق من الشهر الجاري.

وخفض المركزى الأمريكى أسعار الفائدة ثلاث مرات فى العام الماضى قبل أن يقرر فى ديسمبر كانون الأول الإبقاء على الأسعار ويشير إلى أن تكاليف الاقتراض لن تنخفض قريبا.

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ويشجع انخفاض أسعار الفائدة على شراء المعدن النفيس الذى لا يدر عائدا.

وانخفضت أحجام التعاملات مع إغلاق الأسواق الأمريكية فى عطلة وقبيل بداية العام القمرى الصينى الجديد فى وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وصعدت الأسهم الآسيوية إلى ما يقرب من أعلى مستوى فى 20 شهرا، بدعم من استمرار ارتفاع الأسهم العالمية بفضل وول ستريت وبيانات اقتصادية أمريكية قوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 0.8 % إلى 2500 دولار للأوقية، بعد أن بلغ المستوى القياسى المرتفع 2537.06 دولار يوم الجمعة.

وارتفعت الفضة 0.1 % إلى 18.02 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.5 % إلى 1023.22 نقطة.