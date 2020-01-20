شكرا لقرائتكم خبر عن "بحري" تُمدد عقد خدمات نقل وشحن لوزارة الداخلية لمدة سنة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "بحري" عن تلقيها، أمس الأحد، خطاب الموافقة على تمديد عقد خدمات نقل وشحن لوزارة الداخلية لمدة سنة.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع الانتهاء من تمديد التعاقد في 17 فبراير2021.
وكانت الشركة قد أعلنت، في فبراير 2015، عن توقيع عقد خدمات نقل وشحن لوزارة الداخلية لمدة خمس سنوات.
هذا ومن المتوقع استمرار ظهور الأثر المالي لهذا العقد اعتباراً من بدء سريان التمديد وحتى انتهاء مدته.
وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 146.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 81.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وعلى الصعيد الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 371.62 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 389.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.
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