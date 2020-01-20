شكرا لقرائتكم خبر عن "تشب العربية" تتعاقد لتقديم تغطيات تأمينية متعددة لشركة "انوكيم" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تشب العربية عن توقيع عقد لتقديم تغطيات تأمينية متعددة لشركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية (انوكيم).

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن إجمالي قيمة العقد يبلغ 14.808 مليون ريال سعودي بما يمثل أكثر من 5% من الإيرادات وفقا للقوائم المالية المدققة لعام 2018.

وبحسب البيان، ستوفر شركة تشب العربية تغطيات تأمينية مختلفة لشركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية لمشروع إنشاء مجمع صناعي لإنتاج رماد الصودا وكلوريد الكالسيوم في مدينة رأس الخير الصناعية، بالمملكة.

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هذا وستكون مدة التعاقد طوال مدة المشروع بدء من تاريخ 15 يناير 2020 حتى الأول من فبراير 2023، علماً بأن الأثر المالي للعقد سيظهر في النتائج المالية للربع الأول من عام 2020.

وتؤكد الشركة أنه لم يتم منح أي معاملة تفضيلية في هذه السياسة وأنها ضمن النشاط التجاري المعتاد للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مُقابل صافي ربلح بلغ 5.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2018، بارتفاع بلغت نسبته 74.1%.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي ربح بلغ 22.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُقابل صافي ربلح بلغ 26.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2018، بتراجع بلغت نسبته 13.8%.