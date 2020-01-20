شكرا لقرائتكم خبر عن "الجزيرة تكافل" و"سوليدرتي" توقعان مذكرة تفاهم لفحص شروط صفقة اندماج الشركتين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم معدلة غير ملزمة مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، وذلك للبدء في عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الشروط والأحكام لعملية الاندماج المقترحة.

ووفقاً لبيان الشركة، المنشور على موقع "تداول" المالي، اليوم الإثنين، اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value)، وطريقة القيمة الدفترية المُعدلة لحقوق الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019، وذلك بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعاً لنتائج الفحص وعملية التحقق.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني على أساس صافي الأصول المدمجة الخاصة بمحفظة التأمين التكافلي المنقولة من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ 1 يناير 2020. بالإضافة إلى القيمة الضمنية لكل من محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية والإدخار الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني، ومحفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية والإدخار المنقولة من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في تاريخ 1 يناير 2020.

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ومن المُقرر أن يتم احتساب نسبة التبادل ما بين الجزيرة تكافل ومساهمى سوليدرتي باستخدام القيمة الدفترية المُعدلة للسهم لكل من الشركتين، بحسب التاريخ المتفق عليه بين الطرفين والمحدد بـ 31 ديسمبر 2019. بحيث ستقوم الجزيرة عند اكتمال الاندماج باصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي مقابل كافة الاسهم المصدرة في شركة سوليدرتي.

وبحسب البيان، ينتهي العمل بمذكرة التفاهم المعدلة بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020، أيهما أسبق.

هذا وستستمر شركة الجزيرة تكافل تعاوني بإعلان أية تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة حسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة.

وكانت الجزيرة تكافل قد أعلنت، في أغسطس الماضي، عن قيامها بتعيين شركة فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً لها في عملية الاندماج المقترحة بدلاً من شركة الجزيرة للأسواق المالية ( الجزيرة كابيتال).