شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "البحري" تُوصي بتوزيع ريال للسهم عن النصف الثاني 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، بجلسته أمس الأحد، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019، بقيمة 393.750 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 393.750 مليون سهم، بحصة للسهم تبلغ ريالا واحدا للسهم، وبنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.

هذا وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سوف يعلن عن موعدها لاحقاً.

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تجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 196.875 مليون ريال، بحصة للسهم تبلغ 0.5 ريال للسهم، وبنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 146.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 81.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 371.62 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 389.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.