شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للكهرباء: نقترب من إطلاق المرحلة الأولى من العدادات الذكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت الشركة السعودية للكهرباء إنها تقترب من إطلاق تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع استبدال عدادات الكهرباء الحالية بعدادات ذكية.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه سيلي ذلك ربط أنظمة الاتصالات خلال الفترة المقبلة، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة بربط أنظمة الفوترة، علماً بأنه لن يترتب على المشترك أي تكاليف.

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وأكدت الشركة أنها ستتواصل مع المشتركين دورياً، لإطلاعهم على سير مراحل المشروع، وكل خدمات وتطبيقات العدادات الذكية بعد اكتمال المرحلة النهائية للمشروع.

ومؤخرا، وقعت الشركة عقود ترسية بتكلفة إجمالية تبلغ 9.56 مليار ريال، تنطلق المرحلة الأولى منه في أوائل فبراير 2020.

والعدادات الذكية هو مشروع متكامل يشمل تركيب العدادات واستبدال القواطع بأخرى ذكية وبنية الاتصالات وأنظمة إدارة البيانات، ومركز تشغيل العدادات الذكية، إضافة إلى خدمات التشغيل والصيانة، ويهدف إلى تركيب 10 ملايين عداد ذكي قبل نهاية الربع الأول من 2021.