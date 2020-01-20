شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار واليوان يرتفعان بفضل الاقتصاد الأمريكي والتفاؤل الصيني والان نبدء بالتفاصيل

بدأ الدولار تعاملات الأسبوع على ارتفاع اليوم الاثنين في الوقت الذي أشارت فيه بيانات اقتصادية إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، بينما تلقت العملات الآسيوية الدعم من تفاؤل بشأن توقعات الصين.

واستقرت العملة الأمريكية قرب أعلى مستوى في أسبوع مقابل اليورو عند 1.1095 دولار، وبلغت ما يقل قليلا فحسب عن ذروة ثمانية أشهر مقابل العملة اليابانية عند 110.17 ين للدولار. ومقابل سلة من العملات، استقر الدولار.

وارتفع اليوان الصيني 0.2 بالمئة لأعلى مستوى في ستة أشهر، بينما صعد أيضا الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي.

وكانت التحركات طفيفة وأحجام التداول هزيلة مع اقتراب العام الصيني الجديد وإغلاق الأسواق الأمريكية اليوم.