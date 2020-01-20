شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في ثمانية أشهر أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقراره بالقرب من الأعلى له منذ النصف الثاني من أيار/مايو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع عن الاقتصاد الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم الاحتفال بمارتن لوثر كينج في الولايات المتحدة.

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في تمام الساعة 06:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.11% إلى مستويات 110.18 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.06، بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.22، بينما حقق الأدنى له عند 110.05، مع العلم أن الزوج اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 110.14 قبل أن يستهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية هابطة.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد عالمياً وثالث أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 1.0% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتوقعات التي أشارت إلى استقرار التراجع عند 0.9% ومقابل تراجع 4.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.