شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ العاشر من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم الاحتفال بمارتن لوثر كينج في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 05:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1097 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1094، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1099، بينما حقق الأدنى له عند 1.1089.

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هذا ويتطلع الأسواق عن ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس استقرار الثبات عند مستويات الصفر دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالتزامن مع اجتماعات مجموعة اليورو التي يحضرها وزراء المالية للدول الأعضاء في المنطقة، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ومحافظ المركزي الأوروبي والتي تناقش العديد من القضايا المالية مثل آليات دعم اليورو والتمويل الحكومي، وصولاً إلى الكشف عن التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أفادت المفوض التجاري الأوروبي فيليب هوجان تعليقاً على المباحثات التجارية الأوروبية الأمريكية التي جرت الخميس الماضي، بأنه قد سادت روح التعاون خلال المباحثات وأنه لم يتم مناقشة قطاع السيارات ولم تتضمن المحادثات ملف زيادة الرسوم الجمركية، موضحاً أن الطرفين لا يزالان يناقشان الضرائب على الشركات التكنولوجية العملاقة وأن الاتحاد الأوروبي يرغب في إعادة تنظيم علاقاته التجارية مع الولايات المتحدة، مضيفاً أنه الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والصين معقد وأنه يجب على الاتحاد الأوروبي دراسته بشكل جيد.