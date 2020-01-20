شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ الثالث من كانون الثاني/يناير وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 26 من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة الاحتفال بيوم مارتن لوثر كينج في الولايات المتحدة اليوم الاثنين وفي أعقاب إبقاء بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) على سعر الفائدة على القروض لمدة خمسة أعوام دون تغير.

في تمام الساعة 04:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير 0.12% لتتداول عند 1,559.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,557.30$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,560.30$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 97.61 مقارنة بالافتتاحية عند 97.64.

Advertisements

هذا وقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي البيانات الاقتصادية التي أظهرت اتساع أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم 6.1% خلال عام 2019 وذلك على الرغم من النزاع التجاري بين بكين وواشنطون والذي شهد مؤخراً انفراجه مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ورئيس فريق التفاوض الصيني ليو هي الأربعاء الماضي على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قي البيت الأبيض.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين خلال الأسبوع الجاري إلى قرار وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى المصارف المركزي لكبرى الاقتصاديات العالمية بداء من بنك اليابان غداً الثلاثاء مروراً بنك كندا الأربعاء ووصلاً إلى البنك المركزي الأوروبي، وتتوجه الأنظار أيضا خلال هذا الأسبوع لانطلاق فعليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا والذي يحضره مديري الشركات ومصرفيين بالإضافة إلى ساسة وسيكون من بينهم هذا العام الرئيس الأمريكي ترامب.

وفي سياق أخر، ومن ضمن اهتمامات المستثمرين خلال الأسبوع الجاري تطورات ملف ليبيا وبالأخص عقب منع أحد قادة البلاد تصدير النفط في المواني الخاضعة لسيطرته، بينما يعمل القادة الدوليين في ألمانيا من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإخماد الحرب الأهلية الليبية، ويأتي ذلك بالتزامن مع تعرض ثاني أكبر موقع الإنتاج النفطي في العراق لمخاطر في ظلال تصاعد التوترات على أراضي أحد أكبر منتجي منظمة الدولة المصدرة للنفط أوبك.