شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من المقاومة – تحليل - 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالارتفاع ليقترب من المقاومة المحورية 0.9712، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتشكيل ضغط سلبي يدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، بانتظار الارتداد هبوطاً لزيارة مستوى 0.9588 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي قائماً وفعالاً ما لم يتم اختراق مستوى 0.9712 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9600 والمقاومة 0.9720

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط