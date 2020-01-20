الدولار الأسترالي يضغط سلباً – تحليل - 20-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية ليضغط على المتوسط المتحرك 50، مما قد يدفع السعر لاختبار دعم القناة الصاعدة قبل محاولة الارتفاع من جديد.
وحتى الآن، لا يزال السيناريو الإيجابي قائماً ما لم يتم كسر مستويات 0.6880 ثم 0.6800 والثبات دونها، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 0.7015 كهدف رئيسي تالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6865 والمقاومة 0.6940
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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