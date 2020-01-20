شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ بفجوة صاعدة – تحليل - 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم فوق حاجز 65.00 دولار، ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 65.40، يرافقه ظهور إشارات تشبع واضح في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 65.40 والثبات فوقه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 62.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 66.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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