شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر المقاومة – تحليل - 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر النفط تداولات اليوم بفجوة صاعدة تضع السعر عند المقاومة المحورية 59.20، بانتظار تغطية الفجوة المذكورة واستئناف المسار الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف مستوى 57.40 بشكل رئيسي.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن تأكيد تخطي 59.20 سيدفع السعر لاختبار مستوى 60.90 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.40 والمقاومة 60.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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