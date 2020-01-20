شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة مستقرة – تحليل - 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب حول مستوى 18.00، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يتخلص من عزمه السلبي ليقترب من مناطق التشبع في البيع، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه اللحظي الصاعد.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 17.90 والثبات دونه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 18.38.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.90 والمقاومة 18.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد