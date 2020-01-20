الذهب يتعافى – تحليل - 20-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات الأسبوع الماضي فوق مستوى 1556.70، مما يقود السعر لبدء موجة صاعدة جديدة وإيقاف التصحيح الهابط الذي بدأ من مناطق 1611.20، يدعمه المتوسط المتحرك 50، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر أكمل تشكيل نموذج رأس وكتفين مقلوب موضح بالصورة الفرعية، مما يدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة.
لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، والأهداف تبدأ بتخطي مستوى 1575.90 لتأكيد التوجه نحو القمة المذكورة أعلاه كمحطة رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1554.10 والثبات دونه سيعيد السعر إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1550.00 والمقاومة 1575.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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