شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستمر بالتذبذب – تحليل - 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية متوقعة ليتحرك في منتصف النطاق الجانبي الذي يظهر بالصورة، ليبقى السعر عالقاً داخل هذا النطاق الذي تتمثل أطرافه بالدعم 1.3039 والمقاومة 1.3092، مما يبقي على سيناريو الحركة الجانبية قائماً إلى أن ينجح السعر باختراق أحد هذين المستويين.
التعارض بين إيجابية المتوسط المتحرك 50 وسلبية مؤشر ستوكاستيك يقدّم سبب آخر للتذبذب الجانبي، وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من اختراق المستويات المذكورة، يرجى مراجعة تقريرنا السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3120
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي
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