شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الين حول 110.20، ويحصل السعر على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل إيجابي الآن.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الميل الصاعد الذي يستهدف اختبار مستوى 110.50 مبدئياً، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 111.50 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات فوق 109.33 شرط مهم لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.50 والمقاومة 111.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد