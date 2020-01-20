شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الانخفاض – تحليل - 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بالانخفاض ليبدأ الضغط على حاجز 1.3000، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه التصحيحي الهابط، بانتظار اختبار مستوى 1.2920 الذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%.

لذلك، سيبقى الميل الهابط مرجحاً على المدى اللحظي، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 1.3150.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2920 والمقاومة 1.3080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط