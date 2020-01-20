شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقترب من الهدف – تحليل - 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار دون 1.1100، ويشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي يدعم فرص استمرار الميل الهابط لاختبار دعم القناة الصاعدة الذي يتواجد عند 1.1065.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن كسر الدعم المذكور سيدفع السعر لزيارة مستوى 1.0985 كهدف تالي، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 1.1180 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1040 والمقاومة 1.1160
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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