شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الوسطاء غير جاهزين لإقراض الأسهم بالبورصة الكويتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مصادر عدم جهوزية شركات الوساطة المالية العاملة في بورصة الكويت للعديد من الأدوات التي طرحتها بالتنسيق مع هيئة أسواق المال، وأبرزها إقراض واقتراض الأسهم التي شهد السوق أخيراً أولى عملياتها.

وبحسب القواعد المقررة، فإن شركة الوساطة المالية مطالبة بتزويد "المقاصة" بنموذج للاتفاقية الذي يتضمن بيان مفهوم إقراض واقتراض الأوراق المالية، والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جراء ذلك، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وذكرت الصحيفة أن هناك عملية نقل الملكية المباشرة من قبل الشركة الكويتية للمقاصة لمصلحة "كميفك" وفقاً لعقد الإقراض والاقتراض الموقّع بين الشركة وصانع السوق تمت في «المقاصة» بلا وسطاء.

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وأشارت المصادر إلى أن نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية يقدم دوراً مهماً في أسواق المال، نظراً لما يوفره من معدلات سيولة وتحسين كفاءة السوق.

وعلى طريق التطوير، قامت هيئة أسواق المال الكويتية مؤخرا باتخاذ التدابير اللازمة للتحصين من الأخطار النمطية، بتكوين رصيد احتياطيات نقدية، بلغ نحو 450 مليون دينار، بدأت فعلياً في تسلّمها على مراحل.

وكشفت وثيقة معتمدة من مجلس مفوضي الهيئة 5 طرق لاحتساب الاحتياطيات النقدية لمقابلة الأخطار النمطية، المتوقع حدوثها في النشاط.