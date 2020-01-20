شكرا لقرائتكم خبر عن "عذيب للاتصالات" تفصح عن آخر موعد لانعقاد الجمعية العمومية لمعالجة الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" أن تاريخ آخر يوم لمجلس الإدارة للدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمناقشة الخسائر المتراكمة التي بلغت 51.63% بحسب المادة (150) من لنظام الشركات هو 31 يناير 2020.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن تاريخ آخر يوم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات هو 1 مارس 2020.

وبينت أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر والتـي تنتهـي بتاريخ 01 مارس، أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستُعدّ الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

وقالت إن المجلس أوصى بالبدء في الإجراءات المطلوبة والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة فيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال من حيث الإفصاح والمحافظة على حقوق المساهمين ومصالحهم.

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وأشارت إلى أن المادة (150) من نظام الشركات، تنص على أنه إذا بلغت خسائر شركة مساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على المسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة.

وتنص تلك المادة على أن على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك، وعلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع.

وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ علمهم بالخسائر لتقرير إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه -وفقا لأحكام النظام- وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساسي.

وأعلنت الشركة أمس عن تجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال، بناءً على نتائجها المالية بنهاية شهر سبتمبر 2019 .

وأفادت الشركة، أن الخسائر المتراكمة بلغت 180.978 مليون ريال، بما يُمثل 51.63% من رأس المال البالغ 350.529 مليون ريال.