شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. عدد الاستثمارات الأجنبية يسجل أعلى ارتفاع في 10 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في السعودية بنسبة 54% إلى 1,130 شركة جديدة خلال عام 2019 لتصل بذلك لأعلى مستوياتها خلال العشرة أعوام الماضية، بحسب الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة.

وتم خلال عام 2019، تأسيس 193 شركة إنشاءات و190 شركة تصنيع و178 شركة تقنية معلومات واتصالات جديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وشهد العام 2019 دخول 100 شركة بريطانية و82 شركة أمريكية، مقارنةً بـ 24 شركة لكلا البلدين في عام 2018. وجاءت الهند ومصر والأردن والصين من بين أعلى الدول من حيث عدد الشركات الجديدة التي بدأت الاستثمار بالمملكة.

وارتفعت حصة الهند من السوق على نحو كبير من 30 شركة في عام 2018 إلى 140 شركة في عام 2019.

يشار إلى أنه خلال الربع الأخير من عام 2019، ارتفع عدد الشركات الأجنبية الجديدة التي بدأت الاستثمار في المملكة إلى 305 شركات، مقارنة بـ 238 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2018.