الراجحي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 20-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.15% بما يعادل -0.10 نقطة.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 65.30، ليستهدف مستوى المقاومة 70.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 64.20 ومستوى المقاومة 68.00.
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