المتحدة للتأمين يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 20-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم المتحدة للتأمين (8190) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق سلسلة مكاسب من 7 جلسات متتالية، حقق في آخرها مكاسب بلغت نسبتها 4.12% بما يعادل 0.41 نقطة، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة 10.52، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 13.28 إلى 7.75)، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10.52، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من الك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 11.17 الذي يمثل نسبة 61.8%.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 11.00.
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