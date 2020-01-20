شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الكابلات (2110) في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.38% بما يعادل 0.50 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 20.80، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 24.98.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.80 ومستوى المقاومة 23.00.