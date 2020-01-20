شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف للتأمين يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ميدغلف للتأمين (8030) صعوده بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.63% بما يعادل 0.12 نقطة، في جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول.
لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 18.80، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 21.51.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 20.50.
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