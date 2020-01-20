الجزيرة يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 20-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 15.07، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 17.66 إلى 12.48)، ليحقق مكاسب ضئيلة بلغت نسبتها 0.13% بما يعادل 0.02 نقطة، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من بدء ظهور تقاطع سلبي بها.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 15.68 الذي يمثل نسبة 61.8%، طيلة ثبات الدعم 15.07.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.07 ومستوى المقاومة 15.68.
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