شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سبكيم العالمية (2310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن بالرغم من هذا الانخفاض إلا أنه يستقر اعلى مستوى 17.83، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 22.70 إلى 14.82)، مع استفادته من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 18.76 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها، طيلة استقراره أعلى مستوى 17.83.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.64 ومستوى المقاومة 18.76.