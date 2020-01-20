شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الذهب وسط انخفاض حجم التداولات والان نبدء بالتفاصيل

يتحرك الذهب في نطاق ضيق قدره ثلاثة دولارات اليوم الاثنين في الوقت الذي تشجع فيه بيانات اقتصادية أمريكية الاستثمار في الأصول المرتفعة المخاطر بينما يتلقى المعدن الأصفر الدعم من تحوط محدود من المخاطرة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1558.46 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع 0.4 بالمئة تقريبا في الأسبوع الماضي. وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1558.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2500 دولار للأوقية، بعد أن بلغ المستوى القياسي المرتفع 2537.06 دولار يوم الجمعة.

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 18.02 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1023.22 نقطة.