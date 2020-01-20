شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الاثنين مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وانخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، وذلك وسط تسعير المستثمرين لإبقاء بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) على سعر الفائدة على القروض لمدة خمسة أعوام دون تغير في كانون الثاني/يناير الجاري في أعقاب توقيع الولايات المتحدة والصين الأربعاء الماضي على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.56% ليربح 9.64 نقطة ويصل إلى المستوى 1,745.08، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.20% ليربح هو الأخر 60.03 نقطة ويصل إلى المستوى 24,101.29.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.41% ليربح 17.11 نقطة ويصل إلى المستوى 4,171.96، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.32% ليربح هو الأخر 9.99 نقطة ويصل إلى المستوى 3,08549.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.24% ليخسر 69.56 نقطة ويصل إلى المستوى 28,986.86، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.78% ليربح 17.53 نقطة ويصل إلى المستوى 2,268.10.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.48% ليخسر 56.55 نقطة ويصل إلى المستوى 11,743.66، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.36% ليربح 25.47 نقطة ويصل إلى المستوى 7,089.60.